INCREDIBIL! E de tot rasul. Si jenant in acelasi timp. Un baiat se apropie de ea cu flori si il ia in brate. Apoi afla cine e, de fapt, copilul. A vrut sa intre in pamant de rusine

Un model de lenjerie intima a trecut printr-un moment penibil, dupa ce a luat in brate un baietel.



Michelle Mone a povestit, pe Twitter, care a fost cel mai stanjenitor moment prin care a trecut in cariera.



Aflata la o conferinta in Vietnam, in fata a 3000 de oameni, aceasta a luat in brate un copil care venise sa ii aduca un buchet de flori, potrivit Daily Mail.



„Copilul” era, de fapt, un barbat de 46 de ani. Modelul a aflat acest lucru dupa ce o femeie s-a indreptat spre ea si i-a spus „Pune-l jos! Sunt sotia lui!”.

