Incredibil! Gafa de proportii cosmice! Incompetenta sefilor din administratie ii costa pe ieseni 2 milioane de euro - FOTO

• O gafa de proportii care a dus la avarierea grava a unui utilaj modernizat cu ajutorul fondurilor europene ii costa pe ieseni aproape 2 milioane de euro din bugetul public al orasului • Dupa ce au fost implementate doua programe europene in valoare de zeci de milioane de euro pentru reducerea poluarii la termocentralele iesene, unul dintre cazanele principale de la CET Holboca s-a avariat din cauza exploatarii necorespunzatoare, iar reparatia este decontata tot din banii iesenilor • In conducerea Veolia Energie Iasi nu se afla niciun specialist cu experienta in domeniu, ci doar juristi sau fosti dealeri auto, iar in urma unor controale ale ITM s-a dovedit faptul ca instalatiile sunt ex ...