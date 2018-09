Incredibil! Judecatorii de la Tribunalul Municipiului Bucuresti au fost interceptati ilegal! SRI-ul stergea probele

interceptari google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lumeajustitiei.ro publica documente zdrobitoare, care releva faptul ca in perioada de glorie a Binomului SRI – DNA, judecatori de prima importanta din Tribunalul Bucuresti – unde se judecau in prima instanta multe din dosarele penale de coruptie instrumentate de DNA – erau filati in bloc pe mandate provizorii de 48 de ore emise de procurori (fara mandat judecatoresc). Metoda de monitorizare si interceptare folosita de tandemul de procurori DNA, Lucian Papici, fost sef al Sectiei I, si vestita procuroare Claudia Rosu, depasea orice imaginatie. Nu era suficienta ascultarea telefonului judecatorului vizat. Se cerea in prealabil, prin DNA-SRI, listingul tuturor numerelor de telefon de pe car ...