INCREDIBIL! O politista a fost agresata sexual in sectorul 6 al Capitalei. Agresorul, retinut si apoi eliberat!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O politista din Bucuresti sustine ca a fost agresata sexual, miercuri, in timp ce mergea pe o strada din sectorul 6 al Capitalei. Tanara, care sustine ca barbatul i-a atins partea posterioara si zona inghinala, si-a chemat rapid colegii in ajutor, care l-au identificat pe agresor. Agresorul, Marian Sandu Sarbu, in varsta de 20 de ani, din comuna Domnesti, nu a negat ca ar fi atins-o pe politista, dar spune ca nu in zona inghinala. El a urmarit-o pe femeie printre blocuri, pana intr-o zona mai putin circulata, unde s-a repezit la ea, a atins-o in zonele intime, dupa care a fugit. Politista era imbracata in tinuta civila. Tanarul a fost retinut si apoi pus in libertate de procurorii Parchetului Judecatoriei Sectorului 6, s ...