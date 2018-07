Incredibil! Patru miliarde de lei vechi, jucate la ruleta ruseasca in sistemul medical iesean! Documente explozive tinute la sertar au iesit la iveala!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Cei care presteaza astfel de servicii medicale au fost sanctionati drastic • Amenzile pe care le-au aplicat autoritatile sunt uriase • Cati furnizori de servicii medicale la domiciliu au fost sanctionati in ultimul an si care sunt principalele abateri pentru care s-au aplicat amenzi • Unii furnizori gasesc metode ingenioase prin care sa obtina deconturi uriase din partea CAS • Se fac controale drastice pentru a opri neregulile • Aceasta este zona cu cel mai mare risc de frauda • Mai mult de jumatate dintre furnizorii de servicii au primit sanctiuni in ultimul an In ultimul an, unii dintre furnizorii de servicii medicale care au primit cele mai mari si mai multe sanctiuni din partea CAS Iasi su ...