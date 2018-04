Incredibil. Raed Arafat a sunat la 112 si a anuntat ca a izbucnit un incendiu la un spital. De ce au fost aplicate amenzi

"Vă dau un exemplu, de unde poate să pornească o catastrofă. Într-un spital din țară, am intrat în curte și am găsit că nu au cum să intri - era imposibil. Erau mașinile medicilor care nu vor să parcheze un pic mai departe. Erau mașinile unor aparținători, care au rezolvat să intre să parcheze în curte. Mai erau și ambulanțele... Și ce-am facut: am sunat la pompieri și am zis că este incendiu Au venit și nu au putut să intre. Managerul spitalului a fost amendat pe loc, chiar dacă ne cunoaștem. A primit amenda și asta este: o amendă de vreo 2.000 de lei", a spus Raed Arafat.