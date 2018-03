INCREDIBIL! Romania, cea mai mare acciza la carburanți dintre statele membre UE din regiune. Cați bani scot șoferii din buzunar

Benzina si motorina s-au ieftinit usor in martie fata de inceputul anului, dar preturile pentru combustibili sunt mai mari fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Fata de 13 ianuarie 2018, e vorba de o ieftinire de 3%, de la 1,150 euro.

Fata de 13 martie 2017, insa, cand un litru de benzina costa 1,030 euro, pretul e mai mare cu 7,7% .

Potrivit datelor Comisiei Europene, citate de ziare.com , publicate pe 19 martie 2018, un sofer roman platea pe un litru de benzina, in medie, 1,116 euro, adica echivalentul a 5,210 lei.

In cazul unui litru de motorina, pretul mediu era la 19 martie 2018 de 1,134 euro, adica echivalentul a 5,294 lei.

Fata de 13 ianuarie 2018, e vorba de o ieftinire de 3,3%, de la 1,172 euro.

Fata de 13 martie 2017, insa, cand un litru de motorina costa 1,040 euro, pretul e mai mare cu aproximativ 8,3% .



Avand in vedere toate acestea, am vrut sa vedem si cum ne pozitionam fata de restul statelor membre UE.



Astfel, in aceasta luna, Romania avea a treia cea mai ieftina benzina din blocul comunitar. Cu 1,116 euro/litru, avem un pret mai mare doar comparativ cu Polonia (1,090 euro/litru) si Bulgaria (1,041 euro/litru).



Situatia la motorina este putin altfel. Cu 1,134 euro/litru, avem un pret mai mare decat in Spania (1,129 lei/litru), Lituania (1,087 lei/litru), Polonia (1,067 euro/litru), Bulgaria (1,029 euro/litru) si Luxemburg (1,010 lei/litru).



Cu exceptia vecinilor din sud, toate celelalte tari sunt mai bogate ca noi.



Ba mai mult, luxemburghezii au parte de cea mai ieftina motorina din UE, in ciuda faptului ca salariul mediu net e de sase ori mai mare ca la noi.

Reamintim ca accizele pentru benzina si motorina in Romania s-au majorat gradual, in doua etape, cu 0,16 lei/litru, incepand cu 15 septembrie 2017, si cu inca 0,16 lei/litru, incepand cu 1 octombrie 2017.



Drept urmare, Romania are cea mai mare acciza la carburanti dintre statele membre UE din regiune.



Potrivit datelor Comisiei Europene, valoarea accizei la benzina era la finalul lunii octombrie de 431,16 euro la mia de litri in tara noastra, in timp ce in Bulgaria era de 363 euro, in Polonia de 393,3 euro, iar in Ungaria - 395,82 euro.



Deci avem cea mai mare acciza la benzina din regiune.



Interesant mai e si faptul ca nivelul acestui bir e destul de apropiat de cel din Luxemburg (462,09 euro la mia de litri) si Austria (493 euro).



Situatia e mai grava in cazul motorinei.



Acciza in Romania la acest carburant este de 400,99 de euro la mia de litri, fata de 330,3 euro, cat e in Bulgaria, 344,29 euro in Polonia si 364,08 euro in Ungaria.



Deci avem cea mai mare acciza si la motorina din regiune.



Ba mai mult, in Luxemburg nivelul este de 335 euro, sub cel din tara noastra, in timp ce in Austria e doar cu cativa euro peste (409,64 euro). De asemenea, birul e mai mare la noi ca in Spania, Malta, Letonia, Lituania si Estonia.