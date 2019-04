INCREDIBIL: Si-a violat vecina, apoi s-a oferit sa-i tunda PELUZA, ca sa scape de politie

Timothy Walding google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tanar in varsta de 20 de ani din West Palm Beach, Florida, acuzat ca si-a violat vecina si apoi s-a oferit sa o ajute la treburile menajere, pentru a da totul uitarii, a fost condamnat la 50 de ani de inchisoare. Juratii din West Palm Beach l-au gasit pe Timothy Walding vinovat de viol, rapire si amenintare cu o arma alba, scrie kvoa.com. Luni, un judecator l-a condamnat pe individ la 50 de ani de inchisoare. Jucator din NBA, acuzat de viol Procurorii spun ca, in luna octombrie a anului 2017, Walding a intrat prin efractie in casa vecinei sale in varsta de 35 de ani si a violat-o timp de 90 de minute. Agresorul si-a legat victima si a amenintat-o cu un cutit. Violatorul s-a oferit apoi sa-i tunda ...