INCREDIBIL! Un barbat a incercat sa fure un avion de pe aeroportul din Sibiu

Un grav incident de securitate a avut loc pe Aeroportul Sibiu. Desi incidentul s-a desfasurat la finalul lunii martie, detaliile au iesit la iveala abia astazi. Surse din cadrul anchetatorilor au declarat ca incidentul a avut loc in data de 22 martie, in jurul orei 17. In incinta aeroportului au patruns un barbat de 34 de ani din Sibiu si un copil de 12 ani. Cei doi au observat o masina autoutilitara cu cheile in contact si au incercat sa plece cu ea. Personalul aeroportului a alertat autoritatile, iar cei doi au fost prinsi in scurt timp. Barbatul a declarat ca urma sa fure un avion cu car ...