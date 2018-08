Incredibil! Un reprezentant al Bisericii Ortodoxe Romane jigneste protestatarii: 'muiengisti'- FOTO

Eugen Tanasescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Tomisului, Eugen Tanasescu, a postat un mesaj pe in care i-a jignit pe romanii care au participat la protestul din 10 august. ”Diasporeni sau muiengisti?“, s-a intrebat retoric Tanasescu, referindu-se la romanii care muncesc in strainatate, si care s-au intors in tara si pentru a participa la protest. Valul de reactii neagative l-a determinat pe preot sa-si stearga postarea, dar mai multi utilizatori au fost destul de inspirati incat sa faca o captura. Intr-o alta postare, aminteste constantadeazi.ro, Tanasescu a scris: ”Am crezut ca-i gluma dar nebunia e in crestere. Ura tampeste!“. Eugen Tanasescu este unul dintre apropiatii lui ...