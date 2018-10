Incredibil! Un sef  din PSD  a fost prins facand ''dragoste'' cu iubitul sau, chiar in sediul local al partidului

PSD Titu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vlad Oprea, presedintele PSD Titu, a fost surprins duminica intretinand relatii sexuale cu Andrei Neagu, seful TSD din oras, a anuntat dambovitanews.ro. Scenele au avut loc duminica. Cei doi iubareti au fost prinsi in fapt tocmai in sediul local al partidului. Cei doi au fost surprinsi de un coleg de partid, a anuntat sursa citata. Conform sursei citate, Vlad Oprea ar fi recunoscut ca este homosexual si i-ar fi dezvaluit ca are o relatie cu Andrei Neagu de un an. Andrei Neagu este seful organizatiei TSD Titu. In viata de zi cu zi, el lucreaza ca mecanic pe locomotiva. La recentul Referendum pentru „familia traditionala”, judetul Dambovita a fost unul dintre judetele fruntase, cu o prezenta ...