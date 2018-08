Incredibila poveste a taximetristului-poet

Petre Daea: Nu inteleg cum intr-un complex cu o singura intrare si iesire a putut intra virusul pestei porcine Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat că este un mare semn de întrebare felul în care a putut intra virusul pestei porcine într-un complex care are o singură intrare şi ieşire, precizând că în momentul de faţă opt judeţe sunt afectate, iar situaţia cea mai severă este în judeţul Tulcea.

Casa Alba: Presedintele SUA, Donald Trump, nu are programate noi intrevederi cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un Casa Albă a anunţat joi că nu sunt programate noi întrevederi între preşedintele SUA, Donald Trump, şi liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, deşi Trump a sugerat recent că speră să-l revadă în curând pe liderul regimului de la Phenian, informează agenţia de ştiri Reuters.

Ludovic Orban spune ca a prins-o pe Viorica Dancila cu un Fake News: 'A devenit, la Palatul Victoria, politica guvernamentala' Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că nu știe cum a făcut Guvernul o rectificare bugetară pozitivă, cu 6 miliarde lei, când încasările pe prima jumătate a anului au fost cu 5 miliarde mai mici, adăugând că "fake news-ul a ajuns la Palatul Victoria să fie politică guvernamentală"."Au tăiat d ...

'Omul lui Basescu', avertisment dupa declarațiile lui Tudorel Toader: Dupa OUG13, orice este posibil Preşedintele PMP, Eugen Tomac, susţine că adoptarea uneo Ordonanţe de urgenţă pentru revizuirea sentinţelor date în baza protocoalelor cu SRI sau a interceptărilor ilegale trebuie să plece de la premiza că ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, are suficiente informaţii în acest sens şi este obligat ...

ALERTA de calatorie in mai multe țari din Europa! Canicula face ravagii MAE a emis alertă de călătorie pentru cetețenii români pentru patru țări din Europa! Mai mult decât atât, în Grecia este și alertă de incendiu! Citește mai departe...

Cele 7 declaratii ale lui Tudorel Toader care arunca in aer Justitia Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a facut in ultima perioada mai multe declaratii transante in ceea ce priveste sistemul judiciar din Romania, dar mai ales despre parchete si despre subordonarea procurorilor. De asemenea, o alta grija permanenta si manifestata a ministrului a fost cea fata de per ...

Ionel Danciulescu a flirtat la un șpriț cu o dragalașa! La ceas de seară, l-a întâlnit pe Ionel Dănciulescu la un eveniment monden. Cunoscutul om de fotbal nu a fost însă singur, ci în compania unei tinere atrăgătoare, cu care s-a întreținut mai toată seara.

Lucian Onea nu a convins Curtea Suprema Magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au respins apelul declarat de fostul şef al DNA Ploieşti. Ca urmar ...

Unde a ajuns sa locuiasca Mioara Roman, fosta soție a premierului. Din cartierul miliardarilor, in blocul clanurilor! Din cartierul miliardarilor, Mioara Roman a ajuns să locuiască în blocul clanurilor! a aflat că fosta soție a lui Petre Roman s-a mutat în Bucureștii Noi, în blocul în care stă și Gilbert Duduianu și vă prezintă, în exclusivitate, imagini cu noua locuință a Mioarei Roman.