Inculparea lui Kovesi ajunge in Financial Times: Plasarea sub control judiciar ar putea sa ii diminueze șansele sa devina procuror-șef european

Financial Times scrie, vineri, despre faptul ca Laura Codruta Kovesi a fost plasata sub control judiciar, de "un organism controversat", ceea ce i-ar putea afecta sansele sa devina procuror-sef al Parchetului European.

"Autoritatile romane au intensificat masurile impotriva fostului sef anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, intr-o miscare care ar putea sa ii diminueze sansele de a deveni procuror-sef al Parchetului European", arata Financial Times, citat de ziare.com.



Sursa citata noteaza ca Laura Codruta Kovesi a fost pusa sub control judiciar de catre un organism care investigheaza judecatorii si procurorii, ceea ce inseamna ca ii este interzis sa paraseasca tara sau sa vorbeasca cu jurnalistii.

Financial Times adauga ca masurile au fost impuse dupa ce fosta sefa a DNA a fost audiata timp de sase ore joi, precizand ca aceasta este o incercare de a impiedica numirea lui Kovesi in functia de procuror-sef al Parchetului European.



"Kovesi este investigata de un nou organism controversat, creat pentru a analiza greselile magistratilor. Criticii spun ca este o sectie influentata politic, deoarece procurorul general nu are autoritate asupra acesteia", noteaza FT.



Sursa adauga ca Laura Codruta Kovesi este candidatul preferat al Parlamentului European, in timp ce Consiliul European il prefera pe candidatul francez Jean-Francois Bohnert. Reprezentantii ambelor grupuri au stabilit sa aleaga un candidat pana la sfarsitul lunii martie.