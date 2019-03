Indemnul unui psiholog renumit: Pentru totdeauna promite-ti aceste 12 lucruri

Viata nu este numai fluturi si curcubeu. Uneori poate fi destul de greu. Si ati platit deja un pret ridicat pentru a fi acolo unde va aflati acum, deci cea mai buna alegere va fi sa tineti evidenta, avansand de unde va aflati.

Eliberati-va de negativitate, de oamenii care va spun ce puteti face si ce nu puteti – promiteti-va sa priviti inainte, sa mergeti mai departe si sa traiti mai departe. Cu alte cuvinte, incepeti sa va dati promisiuni pozitive.

Repeta dupa mine: „Promit ca …”

1. Trecutul meu nu este adversarul meu

Problemele, slabiciunile, greselile si regretele tale te vor invata daca vrei sa inveti sau te vor pedepsi daca nu vrei. Sa iei totul ca o lectie care ti-a fost data de viata.

Daca regreti deciziile pe care trebuia sa le iei in trecut, nu te tortura. In acel moment ai actionat in modul cel mai bun pe baza experientei pe care o aveai.

Deciziile tale au fost luate de o minte mai tanara. Daca ar fi trebuit sa le accepti acum cu intelepciunea de astazi, ai face altfel. Deci, usureaza-te. Timpul si experienta ne invata perfect sa facem cea mai buna alegere astazi, pentru noi insine si pentru cei care nu sunt indiferenti fata de noi.

2. Viata mea imi apartine si eu sunt responsabil pentru asta.

Viata te-ar putea invata sa-ti invinovatesti parintii, profesorii, mentorii, sistemul educational, guvernul etc., dar niciodata sa nu te invinovatesti. Corect? Tu nu esti de vina pentru nimic .. Gresit!

Este intotdeauna vina voastra, pentru ca daca doriti sa va eliberati si sa va continuati viata, sunteti singura persoana care o poate face. Aceasta este actiunea ta. Aceasta este responsabilitatea ta.

3. Vorbesc constient si amabil cu mine insumi

Ti-ai spus ceva? Au fost aceste cuvinte inspirationale sau incurajatoare pe care le-ai spune unui prieten? Sau au fost acele remarci umilitoare?

Toata ziua vorbim in tacere cu noi insine si o parte din noi crede fiecare cuvant vorbit. Deci, stati atenti si intrebati-va:

„Daca as avea un prieten care sa vorbeasca cu mine, asa cum imi vorbesc acum, cat timp as lasa aceasta persoana sa fie prietena mea?”

4. Voi asculta ceea ce imi spune inima si sufletul meu

Cand ceva simte ca are dreptate, inseamna ca e potrivit pentru tine (sau cel putin merita sa te uiti acolo). Si daca adanc inauntru simti clar ca ceva nu este in regula, cel mai probabil, acest lucru este adevarat.

Acordati atentie sentimentelor voastre adevarate, urmariti unde duc. Cand va urmati vocea interioara, usile tind sa vi se deschida, chiar daca s-au inchis mai intai.

5. Voi trai o viata care mi se pare potrivita mie si nu altora.

Da-ti permisiunea sa urmezi calea care te face fericit. Si intelege ca unii oameni din viata ta vor refuza sa mearga alaturi de tine cand vei merge in aceasta calatorie; ei pur si simplu nu vor accepta, indiferent de ceea ce spui si nu este nimic in neregula cu asta.

Doar atunci cand ai incredere in tine de a-ti crea propria fericire, aceasta se opune ideilor altor persoane. Uneori, cand primesti ceva important ca recompensa, trebuie sa renunti la altceva. Si uneori acest „alt” este o relatie care vrea sa faci doar ceea ce are nevoie.

6. Voi renunta la relatii care nu erau pentru mine

Multi oameni vin temporar in viata ta doar pentru a te invata ceva. Ei vin si pleaca si schimba ceva. Si nu este nimic teribil in faptul ca nu mai sunt in viata ta. Nu ultima relatie, ci lectiile pe care aceste relatii le-au adus.

Daca inveti sa iti deschizi inima si mintea, oricine va poate invata ceva nou. Uneori pare ciudat cand iti dai seama ca ai petrecut atat de mult timp cu cineva cu care nu mai esti conectat, dar acesta este exact modul in care ar trebui sa fie. Esti exact unde ar trebui sa fii.

7. Nu voi permite nici o situatie sa-mi fure zambetul pentru totdeauna

Chiar daca au fost momente dificile, ia o clipa loc si aminteste-ti cine esti. Ia-ti un moment si gandeste-te la lucruri care au un sens real si durabil in viata ta, si apoi zambeste cat de departe te-ai dus.

Sincer, nimic din lume nu este mai frumos si mai puternic decat un zambet care a aparut dupa lacrimi.

Un suflet puternic si o adevarata inima sunt necesare pentru a arata un zambet intr-o situatie care ne face sa plangem. Nu conteaza cat va dura, dar vor veni vremuri mai bune. Continua.

8. Voi sarbatori si voi aprecia viata pe care o am

Prea multi oameni supraestimeaza ceea ce nu au si nu realizeaza cine sunt. Nu fi unul dintre ei. Inspirati un suflu de aer proaspat. Trecutul este in spatele tau. Concentrati-va pe ceea ce puteti face astazi, nu ceea ce ati putut sau ar fi trebuit sa faceti ieri.

Tine minte, pentru tot ce ai pierdut, ai castigat altceva. Apreciaza ce ai azi si cine esti astazi.

Viata nu trebuie sa fie perfecta pentru a fi minunata. Apreciaza bucuriile, nu problemele. Nu costa nimic pentru a fi pozitiv si schimba lucrurile spre bine. Gandurile tale sunt sub controlul tau, asa ca foloseste-le pentru a-ti oferi o viata mai buna.

9. Cred ca am putere si o voi folosi

Cel mai adesea, oamenii isi schimba puterea cand cred ca nu o mai au. Nu face asta. Lumea are nevoie de tine. Intr-o lume plina de rautate, trebuie sa indraznesti sa ierti. Intr-o lume plina de ura, trebuie sa indraznesti sa iubesti. Intr-o lume plina de necredinta, trebuie sa indraznesti sa crezi. Si cand poti, promitem ca vei gasi puterea pe care crezi ca odata ca ti-a lipsit.

10. Ma voi dedica imbunatatirii mele.

Tot ce merita facut merita sa faci bine. Perfectiunea in ceva sau pricepere nu se intampla niciodata din intamplare. Acesta este rezultatul unei intentii nobile, al unui efort concentrat, al unei directii inteligente, al unei intruchipari uimitoare, precum si al abilitatii de a vedea obstacole si oportunitati.

De asemenea, este extrem de important sa intelegi ca abilitatea nu poate fi evaluata, in functie de locul in care te afli acum, ci in capacitatea de a masura distanta pe care ai parcurs-o de la punctul din care ai inceput.

Este vorba de a fi diligent si de a face progrese – sau un nou pas inainte, sau o noua lectie – zi dupa zi.

11. Ma voi stradui sa trec dincolo de zona mea de confort din trecut.

Doar pentru ca te lupti nu inseamna ca pierzi. Orice succes necesita un anumit tip de lupta pentru a ajunge acolo. Stiu! In lupta, aici devii mai puternic si mai inteligent. Invata din greseli. trage aer in piept si mergi mai departe.

12. Daca stiu ca schimbarea este necesara, o voi accepta.

Ne straduim sa facem alegerile corecte, dar cum putem sa aflam cand a venit momentul prezent al progresului in viata noastra?

Semnele nu sunt intotdeauna usor de acceptat, dar sunt si stii. Relatiile, locurile de munca si chiar orasele in care traim, au date de expirare. Uneori ne tinem de ceea ce nu functioneaza, din teama ca nu vom putea sa ne adaptam la schimbarile de care avem nevoie.

Si, prin urmare, iesirea este intotdeauna aceeasi: durere mare, frustrare severa si regret lung. Fii mai desteapt. Daca stii ca sunt necesare schimbarile, accepta-le.

Intr-o lume in care juramintele nu sunt adesea implinite, unde garantarea pentru ceva inseamna mai putin decat inseamna, unde promisiunile sunt distribuite in dreapta si in stanga, ar fi frumos sa vedem cum cuvintele incep sa cantareasca din nou, nu?

Tine minte asta cand iti faci promisiuni. Ele trebuie sa fie sustinute de actiunea potrivita.

Imaginea ta pe care o vei avea in viitor depinde de actiunile pe care le vezi astazi.

Faceti-va o promisiune si apoi pastrati-o.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.