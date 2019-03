Indicele ROBOR ar putea disparea in curand. Cine va scapa de datorii

Bani 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul face un mare pas inapoi, in privinta celebrei ordonante 114, care a bulversat mediul de afaceri. ″Taxa pe lacomia bancilor″⁣, dupa cum au numit-o cei de la PSD, se transforma in ″⁣stimulent pentru harnicie″⁣, anunta ministrul finantelor, Eugen Teodorovici. Altfel spus, doar bancile ″⁣harnice″⁣, adica cele care dau credite multe si ieftine firmelor, si le reduc ratele celor imprumutati in lei, vor plati o taxa mai mica, sau chiar deloc. Ministrul finantelor i-a chemat pe bancheri sa le spuna cum va fi modificata taxa mult contestata. Nu va mai fi calculata in functie de indicele ROBOR, ca in prezent, ci luand in calcul cotele de piata ale bancilor si ″harnicia ...