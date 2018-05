Indicele ROBOR le creeaza probleme celor care vor sa isi cumpere o casa in rate

ROBOR google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cei care cauta locuinte, dar nu au toti banii, se confrunta cu o problema. Daca se indatoreaza la banca, vor sa fie cat mai siguri ca vor putea ″duce″⁣ rata stabilita acum si in vremuri mai grele. Mai ales ca, in ultimele luni, calculele le sunt date peste cap aproape zilnic, pe masura ce indicele ROBOR creste, iar odata cu el si dobanzile la credite. Alegerea devine si mai dificila in unele orase, unde s-au scumpit casele chiar mai tare ca acum 10 ani. Doi soti au venit la un targ imobiliar din Bucuresti, ca sa ″sondeze″⁣ piata si, desi nu au gasit inca locuinta dorita, fac deja calcule - cat ar trebui sa fie rata raportata la cat castiga lunar. Client: ”35% sau 40% maxim, ma ...