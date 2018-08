O femeie se plange sexologului, spunandu-i ca nu a gasit pana acum nici un barbat care sa o satisfaca.

La plecare, il intreaba care ar fi un indiciu exterior ca un barbat are dimensiunile necesare.

– Din cate stiu, cel mai adesea este numarul de la pantofi, raspunde sexologul.

Increzatoare, femeia porneste sa caute pe strada un barbat care „traieste pe picior mare”.

Ajungand in apropierea oficiului de forte de munca, vede un barbat care statea la coada si ceea ce ii atrage atentia erau pantofi uriasi pe care ii purta in picioare.

Se duce la el , il abordeaza si ii propune sa petreaca o noapte impreuna. Barbatul accepta, ca oricum era somer si nu avea altceva mai bun de facut.

A doua zi de dimineata, cand se trezeste, barbatul observa ca femeia plecase deja. Pe noptiera un plic cu o suma de bani si o nota: „Pentru Dumnezeu, cumpara-ti niste pantofi pe masura ta!”

