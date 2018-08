Individul care i-a amenintat si injurat pe politisti la Harlau a fost arestat: "Ba, ia mana de pe mine, ca iti dau somn"- VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ionut Teodoriu, tanarul pus pe scandal cu politistii in urma cu cateva zile a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta s-a gandit sa nu fie indiferent cand pe dreapta a fost tras de politistii rutieri un sofer care a incalcat legea. Asa ca, fara sa stea prea mult pe ganduri, s-a apucat de amenintat si injurat politistii care isi faceau treaba. Totul s-a petrecut in Hirlau. Acolo, doi politisti rutieri actionau pentru prevenirea incidentelor neplacute, iar Ionut Teodoriu, un tanar pus pe scandal si ametit bine de aburii alcoolului, a vrut sa le dea oamenilor legii o lectie. Astfel, cei doi politisti au fost amenintati si injurati chiar in mijlocul strazii. In sprijinul tanarului tupeist a sarit un apropiat de-al ace ...