Indonezia: Autoritatile sunt in cautarea a 25 de detinuti evadati dintr-o inchisoare din provincia Papua

Inchisoare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autoritatile indoneziene sunt in cautarea a 25 de detinuti care au evadat dintr-o inchisoare din provincia Papua (est), dupa ce au reusit sa taie bare de metal ale cladirii, a indicat luni politia locala, citata de AFP. Sase din cei 31 de detinuti care au evadat din inchisoarea Doyo duminica au fost arestati, dar 25 sunt inca liberi, potrivit sursei. Directorul politiei din Jayapura, capitala provinciei, a declarat ca ''au fost desfasurati politisti pentru cautarea evadatilor, pentru securizarea frontierelor, a portului si a aeroportului, si pentru a permite instaurarea unor masuri de securitate speciale in inchisoare''. Evadarile din inchisoare nu sunt ceva rar in arhipelagul din Asia de ...