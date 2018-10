Inedit! Ea este romanca in varsta de 26 de ani care conduce o nava de zeci de mii de cai putere

Farcas Stefana google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Farcas Stefana, din Roman, are doar 26 de ani, dar ocupa un loc foarte important la bordul Fregatei Regele Ferdinand, o nava de 30.000 de Cai Putere. ”Comandant grup de lupta, navigatie si observare la bordul Fregatei Regele Ferdinand, locotenent Farcas Stefana”, se prezinta tanara care la 14 ani s-a inscris la Colegiul National Militar Campulung Moldovenesc.” Optiunea pentru Fortele Navale a fost in clasa a 11-a, in urma unei excursii de studii la Academia Navala. Parintii nu au fost incantati, fiind singura fata la parinti, dar dupa ce au vazut ca sunt fericita au fost bucurosi ca fac ceea ce imi place”, marturiseste Stefana. Dezastru in Siria! Un avion rusesc a fost dobarat ...