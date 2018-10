INEDIT Roncoin, echivalentul romanesc al Bitcoin, disponibil pe piața - Criptomoneda ofera protecție impotriva volatilitații prețurilor

Vești bune pentru români. S-a lasat prima monedă digitală. Roncoin, echivalentul românesc al Bitcoin ofera o paritate 1 la 1 cu leul romanesc (RON) si, implicit, protectie impotriva volatilitatii preturilor.

"Fiecare unitate RONC este sustinuta de un RON, investitia fiind 100% bazata pe activele reale din contul de rezerva al platformei Roncoin, ceea ce inseamna ca indiferent de miscarile din piata criptomonedelor, 1 RONC este intotdeauna echivalent cu 1 RON. Site-ul oficial al proiectului promite protectie juridica cu conturi Escrow si audituri periodice care garanteaza ca numarul de tokenuri disponibile corespunde cu fondurile disponibile in conturile companiei. Proiectul vine ca un instrument de protectie impotriva turbulentelor de pe pietele monedelor virtuale si este inspirat de moneda USDC, cu o paritate 1 la 1 cu dolarul american. Totusi, daca USDC este un mijloc de siguranta mult mai popular, se pune intrebarea daca investitorii vor avea motive sa apeleze la Roncoin, mai ales ca putine companii accept criptomonede. Daca terminalele Zebrapay, operate tot de Bitcoin, permit achizitionarea bitocin (BTC) si Ethereum (ETH) direct cu cash, insa nu permit realizarea vanzarii criptomonedelor in lei (RON), Roncoin (RONC) ar putea fi solutia la aceasta problema, cu atat mai mult cu cat bancomatele Bitcoin Romania, care permit acest lucru, sunt foarte rare in Romania. Sunt disponibile la tranzactionare un miliard de RONC, in valoare de 246 milioane de dolari, 25.000 de RONC aflandu-se deja in circulatie.

“Echipa din spatele RONC a folosit tehnologia Blockchainului Ethereum, oferind siguranta si stabilitatea necesare intr-o piata crypto in continua schimbare. Fiind stocate in Blockchain, tranzactiile pot fi oricand verificate. Roncoin vine cu un portofel simplu, pe care il poti folosi pentru a trimite usor, rapid si in siguranta fonduri oricui, folosind ERC20 Token Standard Interface”, precizeaza Bitcoin Romania, conform Național.ro.