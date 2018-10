Inedit! Un roman din Italia a intrat prin efractie in penitenciarul din care deabia fusese eliberat

inchisoare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un roman proaspat iesit dintr-o inchisoare din Italia a intrat prin efractie inapoi in penitenciar chiar dupa ce a fost eliberat. Incidentul, de-a dreptul hilar, s-a petrecut in orasul Moncalieri, relateaza corriere.it. Romanul, in varsta de 31 de ani, fusese incarcerat in penitenciarul Moncalieri pentru tentativa de furt, iar dupa 24 de ore petrecute in arest a fost eliberat. Cum nu avea unde sa se duca, el a asteptat lasarea serii si a intrat prin efractie inapoi in penitenciar. Gafa de proportii comandata din Franta! Un barbat a fost retinut din greseala in locul unui interlop renumit in Iasi! Este iubitul unei avocate! Unul dintre paznicii inchisorii i-a observat prezenta in cladire si a dat alarma. & ...