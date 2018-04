Infernul din Siria nu s-a incheiat: Marea Britanie anunta noi bombardamente

Prim-ministrul britanic, Theresa May, nu a exclus posibilitatea unor noi acţiuni împotriva Siriei dacă vor exista dovezi că unele dintre depozitele de arme chimice au rezistat atacurilor şi a declarat că va răspunde luni în Parlament întrebărilor privind atacul, scrie The Guardian. May a declarat că atacurile “vor afecta serios capacităţile regimului sirian de a cerceta, dezvolta şi folosi arme chimice”.

Citeşte şi: Opoziţia 'SARE LA GÂTUL' PSD: Acuzaţii grave la adresa Guvernului - 'datoria publică a crescut la 5,5 miliarde de euro'

De asemenea, prim-ministrul a adăugat că Marea Britanie şi aliaţii săi au lovit un depozit de arme chimice şi o facilitate de producţie, un centru de cercetare a armelor chimice şi un buncăr militar care a fost implicat în atacurile chimice. Întrebată dacă ar autoriza noi atacuri în situaţia în care s-ar descoperi că au rezistat câteva stocuri de arme chimice, May a răspuns că regimul sirian nu ar trebui să pună la îndoială determinarea Marii Britanii de a nu permite ca folosirea armelor chimice să devină ceva obişnuit.

Citește și: Mare atenţie! Fiscul pregăteşte AMENZI drastice – mii de români sunt VIZAŢI

În urma acuzaţiilor liderului opoziţiei, Jeremy Corbyn, care a susţinut că atacurile sunt “discutabile din punct de vedere legal”, prim-ministrul a susţinut că procurorul general Jeremy Wright a furnizat consiliere legală care a fost prezentată joi Cabinetului. Wright a susţinut că atacurile sunt necesare pentru a se evita o catastrofă umanitară. Theresa May a adăugat că se va prezenta luni în faţa Camerei Comunelor din Parlament pentru a răspunde la întrebări privind atacurile, conform news.ro.