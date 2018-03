Infiintarea unui nou punct de lucru pentru eliberarea abonamentelor studentesti

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 5-15 martie 2018 (in intervalul orar 8:00 – 16:00, cu exceptia zilelor de sambata si duminica), Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) impreuna cu CTP Iasi va infiinta un punct de lucru suplimentar pentru eliberarea abonamentelor studentesti. Citeste si: S-a DECIS cine va ocupa sefia BCU, dupa moartea TRAGICA a profesorului Maleon. Ce spune rectorul interimar al Universitatii Cuza In urma discutiilor dintre reprezentantii UAIC si CTP Iasi s-a stabilit ca acesta sa fie amplasat in spatiul “La Balena” din Campusul Studentesc „Titu Maiorescu”. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...