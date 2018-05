Infiorator! Fetele moarte in accidentul din Telorman, mesaj macabru inainte de impact! Ce a postat pe Instagram cea mai mica dintre ele: "Murim..."

Trei tinere au murit intr-un cumplit accident produs in Teleorman. Anchetatorii incearca acum sa afle circumstantele in care s-a produs accidentul.



Tinerele se intorceau de la un club si, in imprejurari neclare, s-au rasturnat cu masina. Erau patru inauntru si doar una a scapat cu viata. Inainte de impact, cea mai mica dintre ele a postat pe o retea de socializare o fotografie din autoturism, pe care a scris “murim”.

Bune prietene, cele patru fete au mers - in Bragadiru, Teleorman - ca sa se distreze intr-un club. Dupa miezul noptii au pornit spre casa. La volan era o tanara de 19 ani, care avea permis de conducere de 6 luni.

La 10 kilometri de casa - intr-o curba - fata nu a mai controlat masina si s-a rasturnat in afara drumului. Politistii spun ca avea viteza - varianta confirmata de viceprimarul din zona dar si de tatal soferitei. Dupa accident, masina s-a facut praf. Geamurile s-au spart iar plafonul si usile s-au deformat.



Impactul a fost atat de puternic incat dupa ce masina s-a oprit intr-un final, cele 4 fete au fost azvarlite din masina si proiectate pe o distanta de cativa metri. Tanara de la volan a pierit pe loc. Aceeasi soarta au avut-o si doua dintre prietenele ei - una de 17 ani si cealalta de 19. Doar o fata de 19 ani a scapat cu viata.



O fotografie postata cu cateva minute inainte de accident pe o retea de socializare preferata de adolescenti naste intrebari la care investigatorii nu au inca un raspuns. Cea mai mica dintre fete, pasagera in masina pe bancheta din spate, a scris “Murim” pe o poza in care se vade soferita, iar textul a fost urmat de un simbol cu o fata trista. Psihologii cauta explicatii pentru acest mesaj bizar.



″Si-au asumat riscuri mari, tipice varstei. S-au expus unor riscuri si stiau asta. De obicei cine se sinucide nu se exprima cu “vom muri”, ci ”imi iau viata, ma sinucid, plec intr-o alta lume”, explica Gabriela Culda, psiholog criminalist, potrivit stirileprotv.ro.

