Infiorator! Un copil de doar 13 ani si-a injunghiat bunica! Care este starea victimei

Caz tulburator, la Oradea. O femeie in varsta de 65 de ani a ajuns in stare foarte grava la spital, dupa ce a fost injunghiata, se pare, chiar de nepoata ei, o copila in varsta de numai 13 ani. Ipoteza HALUCINANTA! Din gelozie a oprit in fata trenului vrand sa moara alaturi de frumoasa sa iubita si fetitele ei? Acuzatii extreme in cazul accidentului care a ingrozit Iasul! FOTO, VIDEO "Victima cu plagi injunghiate torace posterior, stabila hemodinamic si respirator, internata la sectia de Terapie Intensiva", a precizat Alexandru Mateoc, UPU Oradea, pentru Pro Tv. Acolo au ajuns miercuri seara si politistii, care au facut masuratori si au luat probe si amprente si incearca sa afle cu ...