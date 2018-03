Infirmierul suspectat ca a ucis o asistenta in Spitalul din Slatina a lasat bilet de adio. Ce a mentionat barbatul in scrisoare

„Această jigodie nenorocită mi-a distrus viaţa. Ea, în cârdăşie cu omul în care am avut cea mai mare încredere, ofiţer sub acoperire la DNA. M-au umilit în cel mai cumplit mod. Din această cauză am trecut la acest gest. Pentru mine era un calvar să mai trăiesc în halul ăsta. (…) Numărul de telefon al acestui animal. Vreau să afle toată lumea de ce am recurs la acest gest să spuneţi la presă tot. (…) Ajunsesem să fiu urât de toată lumea din cauza lor. Îmi pare tare rău că nu pot să-l omor şi pe el. Din mormânt, din Iad de unde dracu oi fi, nu am să-i dau pace. Ar fi multe de spus dar simt că mă sufoc şi nu pot să-mi duc planul la îndeplinire. Am tot amânat din cauza la mama mea care o să sufere, dar nu mai puteam trăi. (…) Porcul de la DNA are nr tel 077********, iar în telefonul meu este trecut PLIMBATU. Are biroul la intrare pe poarta din spate a Poliţiei Municipiului, cum intri faci în stânga şi urci scările la etajul 1, ultimul pe stânga. Trebuia să omor pe Mischie şi Alice dacă nu reuşeau ei să le bage la puşcărie. Bine că m-am prins la timp. De câte ori m-am întors până acum numai datorită mamei mele că o să sufere mult.” - se arată în biletul de adio al bărbatului.