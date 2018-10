Inflamatia pancreasului – cateva simptome

Inflamatia pancreasului google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un simptom clar al inflamatiei pancreasului este instalarea unei dureri imediat dupa ce ai mancat, in timpul digestiei sau atunci cand stai intins(a) pe spate. Inflamatia pancreasului este o problema destul de raspandita in zilele noastre si, conform medicilor, femeile sunt mai vulnerabile la aceasta afectiune decat barbatii. In acest articol iti vom prezenta cateva informatii despre pancreatita, ca sa stii dupa ce simptome trebuie sa fii cu ochii in patru si ce tratamente ai la dispozitie. Care sunt factorii ce provoaca inflamatia pancreasului? Dupa cum bine stii deja, pancreasul este un organ localizat chiar in spatele stomacului, ce indeplineste niste functii foarte importante: produce enz ...