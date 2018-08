Inflatia a scazut in iulie la 4,56%

Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a scazut in luna iulie, la 4,56%, de la 5,40% in iunie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,23% fata de aceeasi luna a anului trecut, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).