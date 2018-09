Info-Sud-Est.ro: Inspectia Judiciara i-a gasit scuze judecatoarei care a intarziat 12 luni motivarea sentintei in dosarul Retrocedarilor

12 luni a durat redactarea hotărârii judecătorești în Dosarul ”Retrocedărilor”, în care fostul primar al Constanței, Radu Mazăre, a fost condamnat la 4 ani cu suspendare.



Prejudiciul calculat de procurorii DNA în această speță este de 114 milioane de euro. Conform legii, termenul legal de redactare a hotărârii este de o lună. În acest caz, judecătoarea Corina Cornelia Mândrilă (fostă Gherghișan și Dăescu) a depășit termenul de 12 ori. Faptele din acest dosar se prescriu anul viitor. Speța are 37 de inculpați și judecata în prima instanță a durat 9 ani (106 termene).



Inspecția Judiciară, prin vocea judecătoarei Marcela Ioniță, îi ia apărarea Corinei Mândrilă spunând că depășirea termenului este ”regretabilă, dar scuzabilă” din cauza volumului mare de muncă și a complexității speței.



Tot Inspecția Judiciară confirmă că judecătoarea Mândrilă a avut în anul 2017 cel mai mare număr de hotărâri redactate peste termenul legal și că „a înregistrat în mod constant cel mai mare număr de dosare în care termenul legal de motivare a fost depășit”.



Totodată, conform informațiilor furnizate de Curtea de Apel București, judecătoarea Mândrilă nu a avut mai mult de muncă față de colegii săi. Activitatea magistratului s-a încadrat în media (sau în anumite perioade chiar sub media) volumului de lucru al secției unde își desfășoară activitatea – Secția a II-a Penală din cadrul Curții de Apel București. Cu toate acestea, Inspecția Judiciară a clasat toate sesizările la adresa judecătoarei Mândrilă care făceau referire la depășirea termenului legal de motivare a sentințelor.



Cum scuză Inspecția Judiciară depășirea de 12 ori a termenului de motivare în dosarul Retrocedărilor



Conform art. 406, alin. 1, din Codul de Procedură Penală, hotărârea instanței se motivează și se redactează în cel mult 30 de zile de la pronunţare. Or, în dosarul ”Retrocedărilor”, termenul de motivare și redactare a hotărârii instanței a fost depășit de 12 ori, dat fiind faptul că judecătorul Corina Cornelia Mândrilă și-a motivat sentința din 10 iulie 2017 abia în 25 iulie 2018.



