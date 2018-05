Informația NUCLEARA pentru SRI: cel mai GRAV dintre protocoalele secrete

Iată, se dovedește că protocoalele sunt fără număr. Sunt indicii temeinice că mai există unul. Sau chiar mai multe. Care stau la baza furtului în masă al datelor personale ale cetățenilor. Un protocol sau mai multe încheiate între SRI și Romtelecom/Telekom, Radiocom SNR și Poșta Română. Există și un document secret înregistrat la Romtelecom în 2009. Documentul 201/1201 din 19.05. Și, în fine, există în acest sens și o interpelare către Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiior și Societății Informaționale. La care acesta e obligat să răspundă. Dar cum să răspundă, dacă documentul e secret?

Citește și: Dezvăluiri tulburătoare în presa din SUA despre Laura Codruța Kovesi: legătura cu George Soros

Culmea este că interprelarea pe care o publicăm sub formă de document este făcută nu de un senator PSD sau ALDE, ci de către un senator liberal, Mircea Cazan, care se presupune că face parte dintr-un partid, care nu contestă legalitatea protocoalelor, care își imaginează că trăim într-un stat de drept și nu sub sabia statului paralel. Acesta cere clarificări privind respectivul protocol, oferind în mod abil, profesionist și unele informații despre documentul clasificat. În acest sens, a pus mâna pe o adresă sau are cunoștință de o adresă, și ea cu conținut secret, prin care un director adjunct din SRI, Dumitru Cocoru, îi solicită doamnei Monica Stănescu, manager în cadrul departamentului de vânzări clienți de la Telekom SA, să participe la încheierea unui „acord de cooperare în domeniul securității sistemelor informatice și de comunicații”. Acest document urma să fie semnat și a și fost semnat între Institutul pentru Tehnologii Avansate ITA, structură militară secretă a SRI, și SC Romtelecom SA.

De asemenea, senatorul deține informații și solicită lămuriri suplimentare și în legătură cu un acord/protocol între SRI și compania națională Poșta Română.

O solicitare cu conținut asemănător în vederea declasificării respectivelor protocoale îi este adresată într-un document distinct, pe care îl postăm de asemenea, și primului ministru Viorica Dăncilă.

Pentru publicul larg, aceste protocoale, la care m-am referit mai sus, înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât faptul că, încălcând legea, Serviciul Român de Informații a reușit să obțină acces, probabil încă din 2011, la datele personale ale tuturor utilizatorilor de telefonie, dar și la datele asupra utilizatorilor disponibile la Poșta Română. În acest scop, în baza protocoalelor, Serviciul Român de Informații a deschis punct de lucru în interiorul companiilor de telefonie mobilă și în interiorul Poștei Române. În lume este un uriaș scandal și se desfășoară anchete peste anchete tocmai fiindcă, în mod ilegal, unele companii au avut acces la datele personale ale utilizatorilor de telefon și internet și le-au utilizat în folos propriu, manipulând mase întregi de oameni sau în interesul unor terți, inclusiv a unor partide politice. Nu ar fi cazul ca și în România să înceapă o anchetă serioasă în acest sens?