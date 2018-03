Informare meteo de ULTIMA ORA de la ISU Iasi

Ger google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Informare meteo: In intervalul 01.03 ora 23.00 - 04.03 ora 10.00 - Fenomene vizate: precipitatii mixte, polei si vant cu viteze de 40-50 km/h" a transmis ISU Iasi. Amintim faptul ca in continuare nu vom scapa de ger, codul portocaliu de frig fiind prelungit pana pe 4 martie. Meteorologii au emis un avertisment pentru precipitatii mixte si polei, ninsori moderate cantitativ si strat consistent de zapada, dar si intensificari ale vantului. Avertismentul meteo este valabil de astazi, 1 martie, ora 23.00 pana pe 4 martie, ora 10.00. "In intervalul mentionat, temporar vor fi precipitatii in majoritatea regiunilor. Va ninge, dar vor fi si ...