Informatii de ultima ora de la ministrul Finantelor despre Declaratia unica. Ce trebuie sa stie contribuabilii despre completarea documentului

„Cele șapte declarații se comasează într-una singură și se depune la un singur termen. Este o singură pagină. Am estimat un milion de contribuabuli care trebuie să depună această declarație. Un singur termen de depunere, un singur termen de plată. Se schimbă câteva lucruri esențiale: Devii asigurat medical la momentul în care depui formularul și nu la momentul în care plătești. Îți asumi că ești asigurat medical. Am căutat să evităm o alte numere”, a declarat ministrul la Antena3.

„Nu luăm ca până acum referința anului trecut pentru a plăti anticipat un impozit. Fiecare poate estima, se poate pune și zero, dar dacă pune zero nu va mai avea acel sistem de bonificație. Dacă plătește până la 15 iunie, când este data limită de depunere. Dacă depune online și plătește și online are o bonificație de 10%. Dacă depune pe hârtie are o bonificație de 5%”, a mai spus Teodorovici.