Informatii importante pentru toti romanii! Ce se intampla daca in urma recalcularii va rezulta o pensie mai mica

Pensii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Proiectul noii Legi a pensiilor a fost pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. Sefa MMJS, Lia Olguta Vasilescu, a asigurat ca nicio pensie nu va scadea dupa ce noua Lege a pensiilor va intra in vigoare. Totusi, daca in urma recalcularii, vor exista cazuri unde pensia va fi mai mica, MMJS si-a luat o masura de precautie, pentru a evita un eventual scandal, asemanator cu cel de dupa aplicarea Legii salarizarii unitare. Asadar, in cazul in care in urma recalculari, va rezulta o suma mai mica decat cea aflata deja in plata, atunci se va mentine suma in plata. Mai precis, pensionarul va beneficia de banii pe care ii primea inainte de intrarea in vigoare a noii Legi a pensiilor ...