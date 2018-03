Informatii incendiare despre flagrantul esuat din 2013, in care era tintit Liviu Dragnea. Ce a aflat DNA de la SRI

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Victor Ponta a dezvaluit vineri, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, ca DNA a organizat in 2013 un flagrant in care tinta era Liviu Dragnea. Potrivit fostului premier, Dragnea avea oameni in DNA, iar unul dintre acestia, prin intermediul fostului secretar de stat Valentin Preda, a sustras o informare trimisa de SRI la DNA, despre Tel Drum. Colegii "cartitei" din DNA au aflat la timp si au pregatit un flagrant pentru momentul in care documentul ajungea la Dragnea. Flagrantul ar fi fost blocat dupa ce Dragnea ar fi fost informat de o persoana importanta din SRI, astfel incat dosarul penal a continuat doar cu privire la intermediari, care au fost deja condamnati in prima instanta. Mai jos, povestea detaliata, asa cum ...