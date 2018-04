Informatii noi despre Ionela Prodan. Cum a fost gasita artista in spital: „Era cooperanta, vorbea. Sincer, m-a impresionat”

Elena Merisoreanu, una dintre prietenele bune ale Ionelei Prodan, a facut noi dezvaluiri despre una dintre zilele in care a vizitat-o in spital. Cantareata de muzica populara a spus cum a gasit-o in salon pe mama Anamariei Pronda, dar si ce au vorbit.

Ionela Prodan le are alaturi de ea in lupta cu maladia severa cu care a fost diagnosticata pe fiicele sale, Anca si Anamaria Prodan. Uneori, artista de muzica populara le primeste in vizita si pe prietenele apropiate, iar una dintre ele este Elena Merisoreanu. Artista a subliniat ca nu a indraznit sa o intrebe ce boala are, de fapt.

„Am fost acum doua saptamani la Ionela, la spital. Voiam sa o vad, sa stiu cum e, fiindca o iubesc mult. Cand am vizitat-o eu era cooperanta, vorbea… Imi amintesc ca atunci cand m-a vazut in rezerva, mi-a zis: «Merisor, nu-mi place de tine, ca esti prea grasa». I-am spus: «”Lasa ca e bine, sa am de unde slabi daca ma imbolnavesc». Sincer, m-a impresionat. Noi doua suntem colege, era cat pe ce sa fim si cumnate… Nici nu am indraznit sa o intreb ce are. Nu ar fi fost corect. Numai Dumnezeu din Ceruri stie ce se intampla cu ea”, a povestit Elena Meri;oreanu pentru jurnalistii WOWbiz.ro.

Elena Merisoreanu a mai dezvaluit ca buna ei prietena nu uita sa fie cocheta, chiar daca este in spital.

„Era pe fotoliu, era fardata, era frumoasa si vorbea coerent. O minune de om. As mai fi vrut sa ma duc la ea. Insa, cand am sunat-o miercuri pe Anamaria, mi-a zis ca mama ei este la terapie”, a mai marturisit Elena Merisoreanu in cadrul aceluiasi interviu.

In varsta de 70 de ani, Ionela Prodan este internata la Spitalul Elias din Bucuresti, dupa ce a fost diagnosticata cu o boala grava la pancreas, dar si cu afectiuni grave la nivelul inimii.

La sfarsitul lunii noiembrie 2016, artista de muzica populara Ionela Prodan a primit Discul de Aur din partea Casei de Discuri Eurostar.

Ionela Prodan la primirea Discului de Aur din partea Casei de Discuri Eurostar, alaturi de doamna Venera si domnul Paul Stanga, patronii Casei de Discuri Eurostar. Sursa foto: Facebook

Ionela Prodan, una dintre cele mai apreciate artiste de muzica populara

Ionela Prodan s-a nascut pe 6 octombrie 1947 si a copilarit pe malurile Dunarii. Parintii artistei de muzica populara au crescut-o in Dabuleni, judetul Dolj. Ea a urmat la Universitatea din Craiova cursurile a doua facultati – una dintre ele este Facultatea de Istorie. In 1970, Ionela Prodan s-a remarcat la Festivalul „Maria Tanase” din Craiova, unde a primit marele premiu. In anii ’90, ea a renuntat la cariera muzicala. Artista a fost realizatoare a emisiunii de folclor romanesc „Din bucata mea de paine” de la Radio Romania, apoi la Tele 7 abc, al emisiunilor „Iti mai aduci aminte, doamna” si „Cantecul si casa lui”.

