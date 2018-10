Informatii noi din Comisia SPP! Lucian Pahontu ar fi dat in scris...

Lucian Pahontu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Comisiei parlamentare de ancheta privind SPP, Daniel Butunoi, a declarat marti, in timpul audierii lui Calin Popescu Tariceanu, ca directorul SPP Lucian Pahontu, a trimis un raspuns scris in care informeaza ca serviciul nu a incheiat protocol cu ICCJ si nici cu Parchetul General, scrie Mediafax. "Avem un raspuns scris din partea dlui director Pahontu, ca nu exista niciun fel de protocol cu Inalta Curte si cu Parchetul de pe langa Inalta Curte. Avem un raspuns scris primit inca de saptamana trecuta", a declarat, marti, presedintele Comisiei de ancheta privind SPP, Daniel Butunoi, in timpul sedintei in care a fost audiat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Precizarea a ...