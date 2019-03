Infrangere in instanta pentru Augustin Lazar: Este obligat sa faca publica ordonanta de clasa a dosarului 'Sufrageria'

Decizie-surpriză a Curții de Apel București. Instanța îl obligă pe Augustin Lazăr să publice informațiile din dosarul ”sufrageria lui Oprea”, transmite Antena 3.

În acest dosar au fost audiați toți cei care au participat la întâlnirea dinaintea alegerilor prezidențiale din 2009. Dosarul s-a clasat, iar Lazăr refuză să facă această clasare și nu dorește să o transimită mai departe.

”În fapt am emis o solicitare în baza legii 544, în 2017, Parchetului General, să ne comunice o copie a ordonanței clasării dosarului. În ghidul CSM privind relația cu mass-media se prevede explicit că se poate remite o copie a ordonanței de clasare. Nouă Parchetul ne-a respins această cerere. Noi am făcut reclamație, a fost respinsă. Am câștigat abia acum definitiv în instanță. Acum trebuie să scoată această ordonanță”, a declarat Chris Terheș.