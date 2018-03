Infrangere pentru DIICOT! Controversatul medic Mihai Lucan, scapat de magistrati

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au decis control judiciare si incetarea masura arestului la domiciliu pentru fostul manager al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj Mihai Lucan, vizat intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de peste cinci milioane de lei. In plus, el poate profesa si in spitalele de stat. Medicul Mihai Lucan se afla in arest la domiciliu din 12 ianuarie, printr-o decizie a Curtii de Apel Bucuresti, care a decis atunci inlocuirea masurii controlului judiciar. In aceasta saptamana, deputatul USR Emanuel Ungureanu, cel care a scos la iveala acest caz, facand mai multe plangeri impotriva lui Mihai Lucan, a mers din nou la DIICOT, spunand ca are dovezi ca medicul a facut trafic cu organ ...