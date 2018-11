Infrangere RUȘINOASA - Poșta Romana a PIERDUT procesul cu fostul director Andrei Stanescu

Poșta Română a pierdut definitiv litigiul cu Andrei Stănescu, fost director general interimar al companiei în perioada ianuarie - septembrie 2017, căruia i-a cerut despăgubiri de 50.000 de euro pentru că acesta i-ar fi generat un prejudiciu de imagine în urma unor postări considerate negative pe propria pagină Facebook. Instanța a respins, la 29 octombrie, apelul Poștei Române împotriva unei sentințe a Tribunalului București din luna mai a acestui an.

"Hotărârea Curții de Apel București este una justă și, așa cum am declarat la momentul declanșării procesului Poștei Române împotriva mea, am avut și voi avea mare încredere în justiția din România. Și acest proces, ca și concedierea mea pe care am contestat-o în instanță, cu regret vă spun că sunt acțiuni ce au vrut a duce la o decredibilizare a mea și a echipei pe care am condus-o de către conducerea companiei de la momentul respectiv. Salut decizia Curții de Apel București, urmând ca și cheltuielile de judecată, în valoare de aproximativ 2.500 lei, să fie recuperate de la companie. Sunt încrezator că pronunțarea din data de 6 noiembrie 2018, în dosarul cu privire la decizia companiei de concediere a subsemnatului, va fi la fel de corectă pentru ca în continuare activitatea mea să nu sufere în viitor", a declarat Andrei Stănescu pentru Profit.ro.

