Infrangere umilitoare pentru Ludovic Orban: "Este o victorie a tuturor. Proiectele de lege nu au culoare politica"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marti, dupa 12 ore de discutii in Comisia de Buget a Camerei Deputatilor, s-a votat proiectul de lege de modificare a Legii Curtii de Conturi. Astazi s-a mai facut un pas: Legea Curtii de Conturi a trecut de Camera Deputatilor! Se pare ca liberalii nu au tinut cont de dispozitia lui Ludovic Orban, care mentiona faptul ca PNL-istii nu trebuie sa voteze alaturi de PSD. Este o lege asteptata de toti cei care lucreaza in sectorul public, o lege care limiteaza abuzurile pe care le pot face auditorii in actul de control. Senatorul liberal Daniel Zamfir, initiatorul proiectul de lege de modificare a Legii Curtii de Conturi, a fost contactat de DC News pentru o scurta declaratie dupa victoria de miercuri de la Camera Deputatilor. Poli ...