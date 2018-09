ING Romania și-a imbunatațit la 3,8%, de la 3,5% prognoza de creștere a economiei Romaniei, in 2018

Noua prognoză a ING Bank România este că economia țării noastre va crește în acest an cu 3,8%, estimare cu 0,3 puncte procentuale peste nivelul anterior, datorită cifrelor anunțate de Institutul Național de Statistică (INS), relateaza mediadax.

„Revizuim creșterea prognozată a PIB-ului României din 2018, de la 3,5% la 3,8%, datorită confirmării unei creșteri ușor peste așteptările noastre, în trimestrul al doilea al acestui an. Totuși, nu există prea multe motive pentru a sărbători, deoarece aspectele rămân mai mult pe partea slabă”, se menționează într-o analiză a ING România, emisă vineri, de ecocomistul Valentin Tătaru.

Acesta se referă la creșterea PIB-ului României din al doilea trimestru al acestui an, care a fost confirmată la +4,2%, față de același trimestru al anului trecut, vineri, de INS, în linie cu datele semnal din 14 august.

„În ciuda revizuirii prognozei noastre în sens ascendent, nu am reușit să identificăm catalizatorii pentru o creștere convingătoare în trimestrele următoare, în special în lumina recentelor aprecieri privind o încetinire a creșterii economice. Orice creștere puternică și durabilă a consumului privat nu pare probabilă, în condițiile în care precedentul impuls fiscal începe să se estompeze. De asemenea, ultimul Index al Sentimentului Economic indică continuarea și intensificarea tendinței de moderare. Chiar și odată cu încetinirea ritmului de creștere al economiei, nu există încă semne convingătoare a vreunei corecții a dezechilibrelor externe, ceva cu adevărat necesar, deoarece exporturile nete continuă să contribuie negativ la PIB. Dar peste toate, investițiile continuă să dezamăgească, în ciuda faptului că economia are mare nevoie de investiții publice și private. După surprinzătoarea creștere de anul trecut, agricultura ar putea surprinde, din nou, în acest an, dar, de data aceasta, ar putea, la fel de bine, să fie un dezavantaj, deoarece este greu să se evalueze impactul recentelor condiții meteorologice neobișnuite - seceta din primăvara târzie care afectează culturile de grâu și ploile abundente și inundațiile din primele două luni ale verii -, precum și recentul focar de pestă porcină africană”, a evidențiat Tătaru.

De asemeanea, în al doilea trimestru al acestui an, economia țării noastre a crescut cu +1,4%, păstrând estimările inițiale, dar economistul de la ING Bank a remarcat o discrepanță statistică. Singura veste bună a acestei majorări o reprezintă recuperarea consumului privat, care a crescut cu +1,6%, de la trimestru la trimestru, ceea ce a adăugat 1 punct procentual la creșterea trimestrială. În schimb, formarea brută de capital fix a continuat să dezamăgească, contractându-se cu -1,1%, de la trimestru la trimestru, astfel că a contribuit negativ cu -0,3% la PIB. În plus, exporturile nete s-au redus cu 1,7 puncte procentuale față de creșterea totală de +1,4%, „cea mai negativă contribuție trimestrială din primul trimestru a anului 2014 până în prezent”, a punctat Tătaru.

„Revenind la ofertă și, din nou, ignorând discrepanța statistică care, ca de obicei, a avut o mare contribuție la procentul final, aproape toate componentele au înregistrat contribuții mediocre. Agricultura și industria au adăugat 0,2 puncte procentuale și respectiv 0,3 puncte procentuale la creșterea trimestrială de +1,4%, serviciile au fost neutre, iar sectorul constructiilor a scăzut cu 0,1 puncte procentuale”, a explicat economistul de la ING Bank România.