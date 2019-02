Inger si mama! Povestea unei femei din Iasi, desprinsa din filme! A fost printre primele care a avut curaj sa faca asa ceva, iar acum merita tot respectul!

femeie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • O mama din Iasi a reusit sa faca ceea ce pentru multe femei este imposibil • De peste 20 de ani vegheaza asupra copiilor ei si asupra copiilor uitati de parinti si reuseste sa intretina o familie cum numai in povesti exista • Oricat de tare de fire ai fi, este greu sa te abtii din plans cand afli prin cate a trecut sa ajunga pana aici • Ea este una dintre primele mame din judet care au luat micuti in plasament si s-au angajat pe viata ca asistent maternal • Aceasta femeie a reusit sa faca ceea ce multe mame nu au reusit cu propriii copii Mama, cuvantul care pentru multi inseamna totul, tese acum o poveste ce ar trebui sa traiasca vesnic. O femeie din Iasi s-a angajat in urma cu mai b ...