Inghesuiala la Urgente, in Constanta. Zeci de consumatori de droguri, la spital

Cincizeci si una de persoane au ajuns la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta in minivacanta de 1 Mai, fiind suspectate ca au consumat droguri, iar testarea a iesit pozitiva pentru 44 dintre acestea. De asemenea, in aceeasi perioada, 25 de pacienti au ajuns la unitatea medicala in stare de ebrietate, iar 68 dupa ce au fost intepati de capuse, anunta News.ro. Potrivit unui comunicat al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, in perioda 27 aprilie, ora 8.00 – 2 mai, ora 8.00, la Unitatea de Primire a Unitatii Medicale, au fost inregistrati 2218 pacienti, 645 dintre acestia avand varsta pana in 17 ani. In urma investigatiilor de specialitate, din cei 2218 pacienti, au fost internati 429, dintre care 113 cop ...