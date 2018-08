Ingrid Mocanu, atac dur la adresa lui Iohannis: 'Pai ce-am facut ma, nene, ma? De aia nu o lasa el in vacanța pe Veorica?'

Ingrid Mocanu, fost director în Ministerul Justiției, l-a 'taxat' pe Klaus Iohannis pentru dezacordul gramatical făcut la Consiliul Național PNL, atunci când a spus că `persoane sunt luați de pe stradă`, criticând și atitudinea șefului statului de a susține un mesaj obscen.

„Din ciclul: ”Ce trăsnăi mai spune președintele nostru în timp ce încalcă Constituția”? Că știm cu toții că nu are voie la adunături de partid, că el e cică mediator și neutru, neavând voie să fie partinic, potrivit Constituției.

Când l-o suspenda Dragnea... (când o zbura porcii... dar cu pesta asta porcină niciodată nu poți să știi)... să nu se văicărească... eu i-am spus.

Păi cică zice marele Anti: „Persoanele care îndrăznesc să își spună opinia public anti-PSD sunt luați de Poliție. Așa ceva nu s-a mai întâmplat din anii comunismului”.

Păi ce-am făcut mă, nene, mă? De aia nu o lăsa el în vacanță pe Veorica? Că nu mai are cine să îi acopere gafele prin Românica? Păi ”persoanele... sunt luați”? Haide, bre! Învățași pe de rost un text gata greșit sau uitași acordurile?

Și înțeleg că anti-ceva este sinonim cu M*** ceva.

Păi dacă e voie și e legal și ne lasă și Președintele că e democratic, ce, noi suntem mai proști? Atât de proști nu suntem, dar dacă bunul simț e călcat în picioare și desconsiderat de ”băieții deștepți” vă anunț că măi voi comporta și eu ca atare, că cică așa e democratic. Bine!

Vă anunț de pe acum că voi merge la procesul cu doamna Trancă, care a dat like la o postare cu M*** PSD, cu un tricou cu imprimeu ”anti” - Trancă!

#săparadimpeanti!

#neațidatantidestulvămaidămșinoi

later edit - a zis și ceva semi-corect Herr Klaus: cică pare că am fi prin comunism ceva ... asta da, chiar în fascism, am putea spune... Codruța știe de ce”, scrie Mocanu, pe Facebook.