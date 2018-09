Ingrid Mocanu, dupa arestarea unui jurnalist de la Rise Project: De asta vrea Macovei ca bulgarii sa nu mai aiba MCV, sa intre in Schengen si sa primeasca multe fonduri europene

Ingrid Mocanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocata Ingrid Mocanu, comentariu incendiar dupa arestarea unui jurnalist de la Rise Project in Bulgaria. "Bai, cica un jurnalist de la Rise Project a fost arestat prin Bulgaria, pe unde investiga cate ceva cu niste fraude cu fonduri europene. Eu cred ca i-au arestat pe drept, ca doar in Bulgaria este Stat de Drept, motiv pentru care Macovei vrea ca bulgarii, spre deosebire de romani, sa nu mai aiba MCV, sa intre in Schengen si sa primeasca multe fonduri europene. Romania NU. Si cica la ei nu este corapsan, ca de aia nu au nevoie de DNA, numai aici, la noi. Citeste si: Dezvaluirile din interiorul #rezist continua! In casele conspirative ale activistilor de profesie, din Bucuresti si Sib ...