Ingrid Mocanu il taxeaza pe Augustin Lazar dupa precizarile in cazul Kovesi: 'Ia citiți comunicatele altor cetațeni ai Romaniei!'

Avocata Ingrid Mocanu are o reacție dură după ce Augustin Lazăr a răspuns în privința celor două comunicate transmise de Secția de anchetă despre dosarul Kovesi, precizând că parchetele trebuie să respecte prezumția de nevinovăție, iar informările de presă trebuie să conțină doar detalii care să nu pună în pericol rezultatul anchetei.

„Cică Taica Lazăr a corectat comunicatul Secției, în sensul că a ”tradus” comunicatul și a transformat verbele în ”ar fi furat”, ”ar fi abuzat” și a scos numele infractoarei.

Tov. Lazăr, ia citiți comunicatele altor cetățeni ai României! Da, da, cele de la DNA! Ia citiți ce am făcut noi, restul cetățenilor României: am încălcat textul de lege X ... a primit ”șpaga Y” la data de ..., ”a intervenit la Z” pantru a se rezolva ... , toți cu nume și prenume ... ba chiar mie mi-au fost comunicate public și datele personale (CNP, adresă, etc), căci s-a comunicat integral în presă Rechizitoriul.

Sigur că trebuia să fie așa cum ziceți voi acum! Dar cum să începem fix cu Kovesi să respectăm prezumția de nevinovăție și legea? Cu mama abuzatorilor? O fi bine așa, domnule chestor?

Cum îi apucă pe toți mania respectării legii și a drepturilor când vine vorba de ei și de gașca lor... dar noi, cetățenii plătitori de taxe și impozite? Avem vreun drept? Bag seamă că NU... doar ”dreptul” de le plăti salariile și pensiile nesimțite

PS - câțiva judecători și o mână de procurori chiar își merită fiecare leuț ... doar câțiva, foarte puțini! Răspunderea e cheia statului de drept!”, scrie Ingrid Mocanu pe Facebook.