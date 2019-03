Ingrid Mocanu o  ATACA dur pe Cristina Tarcea: Sefa Inaltei Curti ori are probleme psihice, ori fumeaza ceva

Cristina Tarcea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocata Ingrid Mocanu lanseaza un atac virulent la adresa sefei Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, spunand intr-o postare pe ca „ori are probleme psihice, ori fumeaza ceva”. Lipsa completelor specializate recunoscute de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie - DOCUMENT „Sefa Inaltei Curti ori are probleme psihice, ori fumeaza ceva ... nu ne-ar surprinde, avand in vedere ca este hastagiana. Cica Romania s-a pripit ca a aderat la CEDO, ca de aia ne condamna Curtea. Daca nu aderam, era bine: puteau ei paradi linistiti, fara nicio grija. Femeia este depasita total, departe de orice mentalitate de magistrat. Visinescu, mic copil! Codruta? Parfum! Onea ...