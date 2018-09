Ingrid Mocanu reacționeaza violent: 'Dragnea chiar e singurul nevinovat care iși merita soarta'

Avocata Ingrid Mocanu, fost director în Ministerul Justiției, reacționează dur după ce în spațiul public au apărut mai multe voci care susțin că liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat pe nedrept pentru a doua oară.

„Mare văicăreală și frăsuială generală: Dragnea a fost condamnat pe nedrept ... a doua oară! Hai, dă-mă dreak! Parcă numai la el ar fi așa. Eu vă povestesc de ani de zile că TOATE dosarele DNA sunt așa, și nu doar cele ale oamenilor politici, ci și ale oamenilor obișnuiți, fără miză politică.

Vă spuneam la un moment dat că, din ce am văzut eu, apreciez că 90% din dosarele DNA sunt niște mizerii. Mă tot gândesc dacă o fi corect: încă nu am văzut NICIUN dosar ”normal” al DNA... dar poate cei care au probe în dosare nu vin să se plângă, ca restul, la mine... deși am văzut foarte multe.

Așadar, terminați cu prosteala și cu plânsul de mila lui Dragnea: la toți e la fel, doar că alții nu au puterea să facă nimic să schimbe situația din justiție.

Zac oameni nenorociți de acești demoni prin pușcării cu ani grei de executat și noi plângem că Dragnea era nevinovat.

Dragnea chiar e singurul nevinovat care își merită soarta!”, este comentariul acid al lui Ingrid Mocanu, publicat pe Facebook.