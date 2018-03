Ingrijorare mare in Japonia: 43% dintre persoanele cu varste 18 si 34 de ani sunt virgine

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jumatate dintre tinerii japonezi cu varste pana in 30 de ani nu au avut nicio experienta sexuala, releva un studiu realizat recent. Ca atare, tara se confrunta cu o scadere demografica fara precedent. Tinerii refuza iesirile romantice, barbatii spunand ca gasesc femeile inspaimantatoare. 43% dintre persoanele cu varste 18 si 34 de ani sunt virgine, releva The Independent. Ei spun ca prefera mai degraba sa se uite la filme porno, acasa, in fata calculatorului. Pentru prima data in istorie, in 2017, rata nasterilor a fost sub un milion. Cum numarul deceselor este in crestere, specialistii spun ca Japonia se confrunta cu o bomba demografica cu ceas. Totodata, in Japonia circa un milion de tineri se izoleaza luni de zile, dar in u ...